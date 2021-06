Acusada de ser isenta e passar pano para Bolsonaro, Ivete Sangalo é massacrada

A marca de meio milhão de mortos pela COVID-19 no Brasil gerou novas críticas a cantora Ivete Sangalo. Em post no seu perfil do Instagram, Ivete lamentou a marca que chegou a 501.918, conforme consórcio da imprensa e foi massacrada nas redes sociais.

Seguida por quase 33 milhões de pessoas no Instagram, disse: “Não é natural. Não é uma mentira. É estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade.”

O posicionamento “desacredita” especialistas que apontam a falta de medidas por parte do governo no início da pandemia, a indicação de remédios sem eficácia comprovada, o questionamento sobre o uso de máscaras — que reduzem o risco de transmissão — e a recusa de contratos de vacinas agravantes para a situação atual do país.

Ciência

Cientistas apontaram que a postura do governo brasileiro, com a liderança do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e apoiada por simpatizantes. Os fãs questionaram o motivo de se isentar e tiraram sarro da cantora.

“Olhei a foto e me surpreendi:’ Ivete se posicionando?’ Quando corro pra legenda nada de diferente”, disse um.

Nesta segunda-feira (21), a cantora e empreendedora Anitta alfinetou a colega. “500 mil mortes… é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo”, postou Anitta.