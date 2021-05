Uma motociclista de 29 anos morreu na madrugada deste sábado (22) após ser atingida por um veículo, modelo Fiat Uno, em Corumbá, a 425 km de Campo Grande. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Lady Laura Silva dos Santos, morreu no local do acidente por volta das 3h15. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado.