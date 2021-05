Acidente entre caminhões na BR-163 mata pai e filho

Um acidente entre dois caminhões na BR-163, próximo à cidade de Bandeirantes, na região Norte do Estado, vitimou pai e filho na tarde deste sábado (22). As vítimas foram identificadas como Allan Francisco Campista Ruchel, 43 anos, e Allanci Daniel Paina Ruchel, de 17 anos. Allan era funcionário de uma empresa de estrutura para eventos e seguia com o filho de Campo Grande para a cidade de Costa Rica. O caminhão da marca Volkswagem conduzido por Allan e que tinha o filho como passageiro, estava carregada com estruturas metálicas de sustentação, montadas em eventos.

Pai e filho seguiam no caminhão, momento em que o motorista teria perdido o controle da direção do veículo que invadiu a pista contrária. O caminhão VW então colidiu contra uma carreta que seguia carregada de carvão, no sentido contrário. Allan chegou a ser lançado para fora do veículo e Allanci ficou preso nas ferragens. Os dois morreram no local.