Ação social: Policia Militar entrega cadeira de rodas a indígena que sofreu AVC

Policiais militares que fazem a cobertura das aldeias indígenas, fizeram na tarde dessa segunda-feira (24) a entrega de uma cadeira de rodas a um indígena de 45 anos residente na aldeia Bororó em Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande.

O Capitão Isael da Aldeia Jaguapiru entrou em contato com os policiais e relatou que um indígena conhecido por Dorival Savala de 45 anos, residente na aldeia Bororo havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e teria perdido parte dos movimentos do corpo, dificultando sua locomoção.

Devido a gravidade da situação, os policiais entraram em contato com colaboradores e com a assistência social do CRAS, conseguindo a doação de uma cadeira de rodas para o indígena.

Na tarde de ontem os policiais militares juntamente com a Assistente Social Mirna que trabalha nas aldeias, fizeram a entrega da cadeira ao senhor Dorival, que recebeu a doação juntamente com sua família.

Dorival agradeceu o empenho dos policiais em ajudá-lo, ressaltando a importância da doação para sua locomoção. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)