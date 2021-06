A pequena chef: Com oito anos, Maria Clara é talento puro em seu canal de receitas no instagram

São muitos os que sonham em ser chef de cozinha e existem pessoas que desde cedo se interessam por essa arte. Para alguns, cozinhar é uma questão de dom. Para outros, um momento de relaxar e há quem diga que é até um gesto de amor. Esse gesto tem chamado também a atenção das crianças e levado muitos pequenos para a cozinha. Esse é o caso de Maria Clara Mecchi Santana. Com apenas 8 anos, a menininha esbanja carisma em seu canal @apequenachefe no instagram. Receitas como bombom aberto, creme de milho em 1 minuto e até costela na panela de pressão são executadas com desenvoltura pela chef mirim.

Maria Clara, que tem um irmãozinho de 11 meses, conta com total apoio dos pais Rafael Santana Lima e Janaina Santos Mechi, desde a compra dos ingredientes até na hora de gravar os vídeos. A pequena conta como surgiu seu interesse pela gastronomia. “Adoro cozinhar, sempre que meu pai ou minha mãe estão cozinhando eu gosto de ajudar. A mamãe vai no supermercado compra os ingredientes, o papai ajuda filmando e me dando dicas de como falar, quando precisa cortar algo ou usar o fogão ele que faz, pois tem que ser adulto pra fazer isso. Do nada, falamos o que tem de doce pra comer ai mamãe fala faz um pudim e na hora de fazer o papai fala ‘vamos gravar?’ A mamãe pega um avental e uma touca e gravo”, explica a garotinha.

Inspiração em casa

O pai explica de onde vem a inspiração de Maria Clara. “Eu gosto de cozinhar e ela sempre fica do lado vendo e ajudando. As receitas são as que a gente costuma fazer em casa. A ideia é unir a família, incentivar a criança a convidar os pais pra fazer as receitas. Neste momento de pandemia com as crianças muito tempo em casa, os pais não sabem o que fazer pra distrair elas.”

“Eu gravo e edito, do celular mesmo, ela olha vê se gostou e já fica doida para postar. Fazemos a noite na hora de jantar, depois que chego do trabalho, então não atrapalha os estudos. E só grava se tiver com a tarefa feita e banho tomado (risos). A ideia é ela se divertir e influenciarmos outros pais a brincarem com seus filhos. Hoje com celular, tablet, computador a distância entre os pais e as crianças só aumenta, então é importante a gente aproximar as famílias, é o que temos de mais precioso”, aponta Rafael.

A mãe, Janaina Santos Mecchi é só elogios quando fala da pequena chef “Maria é uma criança divertida, estudiosa, sempre prestativa, gosta de brincar de boneca, e dá muita atenção ao irmão João, gosta de coisas radicais, como ir em parques de diversão, sempre foi encorajada a ser forte, corajosa, e sempre escutou da gente que se uma outra pessoa da conta ela também dá. Os vídeos são muito espontâneos e vejo muita empolgação e alegria dela ao fazer as receitas. Sim, o incentivo é muito importante para o desenvolvimento dela. Admiro sua determinação e perfeccionismo para realizar suas atividades e brincadeiras”.

Unindo a família

“Pais estão preocupados com seus empregos, com a pandemia. A ideia é distrair a cabeça, tanto do adulto como da criança, unindo a família para momentos agradáveis juntos. A Maria é muito prestativa, gosta de ajudar em tudo, e ela é engraçada, desde pequena tem umas tiradas que não parece criança, faz a gente dar muita risada, ela também ajuda a lavar louça, tudo sem pedir, deixamos quando não tem faca ou algo que ela possa se machucar”, enfatiza o pai.

“Esse conceito de unir as famílias que fez eu também há 4 anos criar um restaurante/bar Hook Beers Park, com um amplo espaço kids, fazer com que as famílias saiam juntas, se divirtam juntas, o pai não precisa mais falar que vai em um lugar de adulto e a criança ter que ficar com algum parente, no meu restaurante elas podem ir juntas”, finaliza o pai.

A pequena adora gravar as receitas e celebra os comentários dos seguidores.“Por mim fazia vídeos todos os dias, o papai trabalha a noite e a gente faz quando ele chega do trabalho, estou fazendo dia sim, dia não. Adoro brincar com o papai e a mamãe, é um tempo que ficamos juntos nos divertindo. Adoro ler os comentários, das pessoas falando que adoraram a receita e vão fazer com seus filhos. Todo mundo está adorando, todo dia entra mais gente para ver as receitas, primeiro entrou meus avós e tios depois os amigos e amigas do papai e da mamãe, e agora tem gente que não conheço, mas que falam que vão fazer com seus filhos”, comemora Maria Clara.

Quem quiser conferir as receitas de Maria Clara é só acessar o link: https://www.instagram.com/ apequenachefe/.

Texto: Ellen Prudente e Marcelo Rezende