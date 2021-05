Vídeo: a pedido do veredor Dr. Victor Rocha, membros da Câmara se unem na compra de ambulância

Durante a live exclusiva na TV O Estado MS nesta quarta-feira (5), o vereador Victor Rocha (PP) contou uma das suas primeiras ações no início do seu mandato. Durante a transmissão, o médico diz que viabilizou em março, uma ambulância de R$ 250 mil para o Hospital da Santa Casa por meio de uma emenda parlamentar em conjunto com mais de 20 vereadores da Capital.

Na live, ele explicou que ”todos os vereadores tem direito a R$ 90 mil em Emenda Parlamentar para a saúde e assistência social. Nós fizemos uma emenda coletiva conversando com os membros com alguma disponibilidade de verba, e chegamos a um montante para que seja adquirido o automóvel”

Médico, Victor Rocha compreende a necessidade de uma unidade móvel para transporte de pacientes, seja para realização de exames, transferência de hospital, ou até mesmo transporte de um acamado para sua residência, após alta hospitalar.

Além do vereador Dr. Victor Rocha, os seguintes parlamentares contribuiram com emenda parlamentar: Carlão (PSB), Prof. Juari (PSDB), Prof. Riverton (DEM), Silvio Pitu (DEM), Betinho (Republicanos), Coronel Vilassanti (PSL), Ronilson Guerreiro (PODEMOS), Zé da Farmácia (PODEMOS), Prof. André Luis (REDE), Valdir Gomes (PSD), Tiago Vargas (PSD), Beto Avelar (PSD), Otávio Trad (PSD), Papy (SOLIDARIEDADE), João Rocha (PSDB), Ayrton Araújo (PT), Dr. Loester (MDB), Edu Miranda (Patriota), Dr. Jamal (MDB), Clodoilson Pires (PODEMOS), João César (PSDB) e Gilmar da Cruz (Republicanos).