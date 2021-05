“A Dama do Rasqueado” participa de festival de cinema em Cuiabá

Como parte da programação do 20º Cinemato – Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, a Mostra Centro-Oeste on-line exibe hoje, a partir das 18h, três filmes de Mato Grosso do Sul, entre eles “A Dama do Rasqueado” (2017, 75’, classificação livre), dirigido por Marinete Pinheiro. “Feliz com o convite para compor essa Mostra e disponibilizar, por determinado tempo, o filme que conta um pouco da trajetória da Delinha, uma pessoa que tenho enorme carinho, respeito e consideração”, comentou Marinete. Serão exibidos também “A Outra Margem”, dirigido por Nathália Tereza, e “Planuras”, de Maurício Copetti.

Premiando nacionalmente em 2017, o filme faz mergulho às raízes do rasqueado, e da própria história da musicalidade de Mato Grosso do Sul com a trajetória da cantora Delinha, considerada a grande dama da música do Estado, e revela o talento e a poesia de Délio e Delinha.

Com 83 anos de idade, sendo mais de 50 dedicados à música, Delinha segue cantando e encantando com canções próprias, formando a maior discografia de Mato Grosso do Sul.

Programação Cinemato

A programação da 20ª edição do Cinemato – Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá segue a todo vapor semana adentro pelo canal do YouTube do Cinemato Cuiabá. Depois das mostras competitivas pelo júri oficial e popular, entre 10 e 14 de maio, desde 15 de maio o festival realiza as mostras informativas e temáticas, com votação pelo júri popular. Todo dia, a partir das 18h de Cuiabá (19h de Brasília), uma playlist nova é publicada no canal do YouTube do Cinemato. As playlists agregam filmes em diversas modalidades: Mostra Centro-Oeste, Filmes da Resistência (com obras que envolvem o protagonismo feminino, negro, LGBTQIA+ e ambiental) e Filmes do Mato (com curtas, séries e telefilmes produzidos em Mato Grosso). Os filmes que mais obtiverem marcações “gostei” no YouTube do festival serão premiados na sexta-feira, 21 de maio, encerramento do Cinemato.

SERVIÇO

Para acessar a programação completa do festival, acesse: www. cinemato21.com.br. Link do YouTube (aba playlists): https://www.youtube.com/channel/ UCaeDGGL0MbmbsUKN0qj4VWw

(Texto: Marcelo Rezende)