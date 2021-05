Com 3 sets a 1, o Brasil venceu o Canadá nesta terça-feira (25) na primeira rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei. As jogadoras brasileiras ganharam o jogo com facilidade após perderem o primeiro set por 23 a 25. As demais parciais foram de 25/11, 25/9 e 25/14.

Com 3 sets a 1, o Brasil venceu o Canadá nesta terça-feira (25) na primeira rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei. As jogadoras brasileiras ganharam o jogo com facilidade após perderem o primeiro set por 23 a 25. As demais parciais foram de 25/11, 25/9 e 25/14.

Com a virada de ataques e erros das canadenses, a seleção brasileira abriu vantagem de 6 a 1 no segundo set. Depois da parada técnica, a margem chegou a 8 contra 4. O Brasil continuou dominando o jogo até a vitória de 25 a 11.

O terceiro set começou com vantagem de 4 a 0, com dois bloqueios de Carol. Na sequência, as brasileiras não facilitaram para o ataque das canadenses, pontuando no bloqueio, com 8 a 2.

No quarto set, o Canadá equilibrou o jogo e chegou a ter vantagem de 8 a 7, porém no retorno para quadra, a seleção voltou a crescer na defesa e assumiu a liderança de 16 a 11. Nos momentos finais, o Brasil manteve a virada de bola e confirmou a vitória por 25 a 14.