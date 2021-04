Ladrão agride mulher e tenta fugir com celular, mas acaba preso

Homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela polícia após agredir e roubar o celular de uma mulher. O caso ocorreu próximo a um mercado na rua Maracaju, em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, uma equipe realizava rondas próximo ao endereço quando recebeu a ocorrência. Após se deslocarem até a rua, os policiais encontraram a vítima gritando “esse homem está me roubando e me batendo”.

O suspeito tentou fugir com o aparelho celular da vítima, mas foi segurado por pessoas presentes no local. O homem também resistiu à prisão e tentou fugir novamente até que foi algemado.

A mulher sofreu diversas lesões na boca e no pescoço já que o autor a enforcou.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia.

