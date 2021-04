Operação Semana Santa deve contar com 15 equipes

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária inicia nesta quinta-feira (01), a “Operação Semana Santa 2021” para fornecer segurança aos usuários dos mais de 15 mil Km de rodovias estaduais até às 08h de domingo (05), com a ampliação da presença policial militar em seus pontos críticos e sensíveis.

O objetivo da operação é ampliar a presença policial militar em pontos e horários sensíveis, priorizando a segurança dos usuários das rodovias, com o enfrentamento à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.

São 15 equipes volantes distribuídas estrategicamente em pontos de interesse em todo os estado e 12 bases fixas de fiscalização. Ao todo 50 policiais militares rodoviários estarão envolvidos diariamente no policiamento de carnaval.

Mesmo com medidas de isolamento social decretadas pelo governo do estado e também por diversos municípios, diretamente relacionadas ao controle da Pandemia do COVID-19, espera-se um aumento no fluxo das rodovias estaduais em relação aos dias normais. A Polícia Militar Rodoviária, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam nossas estradas e rodovias estaduais.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta