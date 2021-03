Vereadores pensam em formas de amenizar ônibus lotados

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande debateram, nesta quarta-feira (31), uma série de medidas para amenizar a lotação nos ônibus do transporte coletivo urbano. Na última semana, uma comissão de vereadores fiscalizou os terminais nos horários de pico, com o objetivo de averiguar a lotação dos itinerários dos ônibus.

“Hoje, o escalonamento do horário do comércio é fundamental para que se possa diminuir o fluxo de usuários e ter um ônibus menos lotado. Queremos, também, a redução de 70% para 50% na lotação dos veículos, e melhorar a higienização dos terminais e ônibus com companhas educativas. Tudo isso poderá facilitar ou diminuir a lotação e, principalmente, eventual contágio”, afirmou o vereador Coronel Alírio Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal.

Mais ônibus

A Casa encaminhou ofício à Agetran, com cópia ao Consórcio Guaicurus, cobrando o aumento da quantidade de ônibus circulando na Capital, principalmente nos horários de pico, por conta do aumento dos casos de coronavírus na cidade.

“Queremos, também, um subsídio para que possamos manter os ônibus circulando em maior quantidade, e garantir um maior distanciamento entre as pessoas. Algumas medidas são pioneiras, que poderemos implementar não apenas em tempos de pandemia. Entendemos que não basta apenas procurar a solução para apenas uma área. Ninguém lucra com tantas vidas perdidas por dia. Temos que pensar uma solução juntos”, considerou a vereadora Camila Jara.

(Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande)