PRF inicia na quinta-feira Operação Semana Santa no MS

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Semana Santa 2021 na quinta-feira (01) nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Os esforços e ações estratégicas com foco na redução de acidentes seguem até domingo (04).

A PRF definiu como principais focos de fiscalização do feriado as seguintes infrações: Condutores imprudentes que praticam condutas de risco, como dirigir sob efeito de entorpecentes, ultrapassagens indevidas, não utilizar o cinto de segurança, não uso do capacete, excesso de velocidade, transporte inadequado de crianças e uso do telefone celular enquanto dirige.

Restrição de tráfego

O feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16 sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET)* ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Em sua maioria, são os veículos bitrens com 9 eixos

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros; e

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

Horário de restrição nas rodovias federais do país:

Quinta-feira, 01/04/2021 das 16h às 22h

Sexta-feira, 02/04/2021 das 06h às 12h

Domingo, 04/04/2021 das 16h às 22h

