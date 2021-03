Plataforma Classcentral disponibiliza cursos gratuitos oferecidos por instituições dos EUA

É necessário ter conhecimento em Inglês para acompanhar o conteúdo

Universidades dos Estados Unidos que participam do chamado Ivy League – um grupo formado por oito instituições de prestígio dos EUA: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia e Yale, oferecem, através da plataforma Classcentral, cursos on-line e gratuitos com certificado.

Para ter acesso aos cursos, é necessário realizar um cadastro na plataforma ou entrar com sua conta do Google ou Facebook. Em seguida, o interessado deve se matricular no curso escolhido para começar a ter acesso ao conteúdo gratuito.

Entre os cursos disponíveis na plataforma, estão opções como que abrangem diversas áreas: Negócios, Saúde, Design, Programação, Ciências Sociais e outras. As formações são oferecidas com a mediação de sites como Coursera e edX. Outras usam sistemas mais específicos, como Kadenze e Canvas Network. Para conferir a lista completa dos cursos, acesse a plataforma: www.classcentral.com/collection/ivy-league-moocs.

A maioria dos cursos online da Ivy League é “self-paced”, ou seja, eles podem ser realizados no ritmo da preferência do estudante. Contudo, alguns têm datas específicas de início e término. Nesse caso, o aluno precisa fazer sua “matrícula” antes dessa data para não perder nenhum conteúdo.

Os cursos são ministrados em Inglês e, por essa razão, é necessário ter conhecimento nesse idioma para acompanhar o conteúdo. Caso não saiba o seu nível de Inglês, é possível tirar a dúvida por meio de um teste de nivelamento gratuito.

Confira, a seguir, algumas opções disponibilizadas pelas mais conceituadas universidades dos EUA:

Universidade de Harvard

Ventilação mecânica para COVID-19

Fundamentos da Neurociência

Lei do contrato: da confiança à promessa ao contrato

Usando Python para Pesquisa

Programa de gerenciamento acelerado

A imaginação arquitetônica

Princípios de Bioquímica

Programação da Web do CS50 com Python e JavaScript

Universidade de Princeton

Budismo e psicologia moderna

Bitcoin e tecnologias de criptomoeda

Paradoxos da Guerra

Interpretação Constitucional

Arquitetura de Computadores

Rede definida por software

Análise de Algoritmos

Universidade de Yale

Mercados financeiros

Moralidades da vida cotidiana

A Ciência do Bem-Estar

Arquitetura Romana

Introdução à Música Clássica

Fundamentos morais da política

(Agência Educa Mais Brasil)