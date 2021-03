Lewandowski sai lesionado e desfalca decisão contra o PSG

O atacante sofreu entorse no ligamento do joelho direito no jogo da Polônia contra Andorra, no último domingo (28), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele deve ficar afastado do futebol por um mês.

A lesão de Lewandowski também é uma dor de cabeça para o Bayern no Campeonato Alemão. Atual líder, a equipe não terá seu jogador mais importante nos confrontos contra o segundo colocado RB Leipzig, além de Wolfsburg (3º) e Bayer Leverkusen (6º).

(Com informações do site ESPN)