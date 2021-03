Jovem é morto a tiros em casa no bairro Tijuca

Jovem de 22 anos, identificado como Luiz Felipe da Silva, foi morto a tiros na varanda de casa, localizada no bairro Tijuca, na tarde desta quarta-feira (31). Testemunhas no local relataram que um homem desceu do carro e efetuou vários disparos contra a vítima.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, cerca de 20 cápsulas de calibre 380. foram encontradas no local do crime. Além do autor dos tiros, outras três pessoas estavam no carro.

Furto

Luiz possuía passagem por furto e após ser identificado pela polícia, o rapaz se arrependeu do crime e decidiu parcelar uma televisão nova para a vítima.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) e a 6ª DP.

*Jéssica Vitória com informações de Itamar Buzzatta

