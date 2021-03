Jovem é indiciado por importunação sexual em Campo Grande

Com histórico de estupro, lesão corporal e ameaça, um jovem de 26 anos foi indiciado nesta quarta-feira (31), pelo crime de importunação sexual que aconteceu no dia 2 de março. A vítima revelou que o crime aconteceu enquanto ela caminhava à noite na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande

De acordo com a vítima, o fato ocorreu por volta das 20 horas quando ela saia da academia onde malha, no Parque dos Poderes, sendo que no trajeto para sua residência, sua motocicleta foi fechada pelo autor, que estava pilotando outra moto. “Ele chegou, se aproximou, colocou a moto dele na frente da minha e tentou desligar minha moto, fiquei assustada, mas felizmente consegui fugir”, contou.

Na delegacia, o autor admitiu o crime e disse que não agrediu a jovem e nem a tocou, mas a abordou porque queria fazer sexo com ela. O telefone para denúncia da 6ª Delegacia é o (67) 99985-1402.

(Com informações e fotos do repórter Itamar Buzzata)