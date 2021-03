Jornal o Estado comemora vitória das mulheres no Senado

Na manhã desta quarta-feira (31), duas representantes da Mulher, seis senadoras mais o relator da PL 130, Paulo Paim (PT) que multa empresas injustas nas tratativas salariais entre gêneros, falaram exclusivamente sobre a aprovação do projeto no Senado, após mais de dez anos parado. O autor do projeto é o deputado estadual Marçal Filho (PSDB), que se inspirou na jornalista, Keliana Fernandes na elaboração do projeto. Ao todo foram cerca de 4,7 mil pessoas alcançadas, mais de 1,6 mil visualizações, 74 comentários, 67 reações e 22 compartilhamentos.

Comemoraram a aprovação ao vivo, Beatriz Peruffo, representante da BPW Brasil no pacto global da ONU, Lucana Azambuja, secretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres e as senadoras Simone Tebet (MDB-MS), Soraya Thronicke (PSL-MS), Daniela Ribeiro, Eliziane Gama, Rose Freitas e Zenaida Maia.

A Senadora Simone Tebet primeiro agradeceu a luta do senador Paulo Paim (PT) para pautar o projeto, depois da colega de bancada senadora Soraya Thronicke como entusiasta do projeto desde o princípio. Líder da bancada feminina, Tebet lembrou da visita ao Jornal O Estado MS quando surgiu o assunto do projeto há um mês. Destacando a importância da jornalsita Keliana na aprovação do projeto. Simone reforçou a importância do projeto diante da discriminação vergonha, imoral e inconstitucional contra a mulher.

O relator do projeto Paulo Paim falou da alegria das mulheres “bancarem” o projeto “porque quando elas bancam é pra resolver”. Ele deixou claro que a bancada feminina liderou, inclusive, a ele mesmo, o relator. Já a senadora Soraya Thornicke agradeceu o grupo de comunicação O Estado MS e destacou o auxílio dos homens na aprovação. Além disso, falou que a desigualdade entre os gêneros precisa acabar. “Tudo acontece na hora certa e resolvemos. Tratamos de planos e carreiras para acabar com a diferença no macro, de questão corriqueira e objetivas e não exceções. (veja a live completa clicando aqui)