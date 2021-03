Homem agride esposa, foge com os filhos e é preso após acidente

Os policiais conteram o autor com tiros de borracha

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (31), após agredir com tapas e ameaçar a esposa de morte em Costa Rica – 336 quilômetros de Campo Grande. Além disso, sob influência de bebidas alcólicas, o autor pegou os filhos da vítima, provocou um acidente e queria bater nos policiais após tentar fugir.

Segundo informações oficiais, a vítima foi até o quartel da Polícia Militar da cidade para denunciar o caso. De acordo com ela, após as ameaças e agressões o autor pegou os filhos, colocou no veículo dela, e saiu em alta velocidade e colocando em risco a vida das crianças e pedestres.

Em seguida chocou o carro no muro de uma residência. Logo depois, ele deixou o carro danificado e as crianças na casa da vítima e fugiu. Aos policiais, ela revelhou que já registrou outras ocorrências de violência doméstica e que possuía medida protetiva contra o autor.

Na sequência, os militares localizaram o homem na rua São João próximo à praça do bairro São Francisco. Ao ser dado voz de abordagem, ele fugiu pulando muros. Localizado no pátio de uma igreja, ele avançou contra os militares, desferindo socos e pontapés, sendo necessário um disparo de um tiro de borracha.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)