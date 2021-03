Feminicídio mais que dobrou durante a pandemia e ainda há sub-notificação

Ainda não há nenhum feminicídio confirmado em 2021 em Campo Grande, mas em Mato Grosso do Sul há seis e as ocorrências de violência contra mulher estão na média dos últimos quatro anos. Somando são 1311 boletins de ocorrência sendo 655 em janeiro e 656 em fevereiro, mas os dados são uma visível sub-notificação se comparados a tantas matérias em destaque diariamente em veículos de comunicação e o mesmo aconteceu em 2020. (VEJA DADOS DE CAMPO GRANDE E MS EM GRÁFICOS AO FIM DA MATÉRIA)

Em 2017 foram 7.347 casos denunciados, no ano seguinte 7.415, em 2019 chegou a 8.056 e ano passado 7.328. Os números de 2020 apresentaram redução entre 20 a 25% devido a todas as restrições resultantes da COVID-19. Nos dois últimos anos o aumento de feminicídio deu um salto de cinco casos para 12 no mesmo período. Foi uma mulher morta por causa do gênero por mês.

A subsecretaria municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, acredita na subnotificação dos casos de violência de gênero. “Quando veio a pandemia houve uma queda no registro entre 20 a 25% justamente pelas medidas necessárias de restrição. Então, pela dificuldade de poder sair de casa, pelo transporte, ou por coação do próprio agressor, mas vimos que foi voltando a uma relativa normalidade. Isso no início. Então, não é que a violência não esteja acontecendo pelo contrário ela não só acontece como é potencializada pela exposição constante da vítima ao agressor, Junta isso com as incertezas , problemas financeiros e desemprego e muitas crises”, analisa.

O mesmo se aplica neste momento. Segundo a responsável pela pasta Da Mulher, os números voltam a ser graves quando terminar a pandemia. “Nós sabemos que em determinado momento quando tudo voltar ao normal, muito dos registros que não foram feitos vão acontecer. O importante é que elas não se sintam sozinhas. Liguem 180 que é o número da denúncia. Temos na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) o recebimento de todas as denuncias do 180. A própria Casa da Mulher Brasileira é o local de proteção e acolhimento e elas terem um canal de escuta é essencial. Elas precisam ser ouvidas pela família, pelos amigos para que as pessoas estejam prontas para ajudar. A vítima também precisa ter um plano de segurança para procurar ajuda em situação de perigo. Ela precisa saber para quem vai ligar, ter os documentos em mão dela e dos filhos para poder sair imediatamente e buscar ajuda”, avalia

Carla ainda reforça que quem tiver medida protetiva deve ligar para a polícia na hora, principalmente quando agressor estiver próximo da casa ou do trabalho dela 153 patrulha Maria da Pena ou 190 mesmo.

Não se sinta só

Há a possibilidade de fazer o registo do boletim de ocorrência e a solicitação de medida protetiva on-line (https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/). A polícia Civil e o Poder Judiciário disponibilizam estas ferramentas no próprio site deles.

“Na internet houve a denúncia com o sinal vermelho na mão por fotos no whatsapp, que chegou até as autoridades competentes. Mas neste momento, a Mulher precisa de uma rede solidária para que mulheres não se sentirem só e compartilhar o que estão vivendo com quem confiam. Nós enquanto p oder público, temos mantido a Casa da Mulher Brasileira em funcionamento 24 horas”, destaca Carla Stephanini.

A subsecretária de Políticas para Mulher, volta a alertar que neste tempo de convívio prolongado em casa, muitas vezes junto com o agressor tem potencializado a violência doméstica familiar. Para ela, muita das vezes, a mulher tem dificuldade de sair e buscar ajuda, por isso a importância da campanha do sinal vermelho na mão. “Porque elas ficam muito restritas saem só para fazer compras no mercado, de remédios e muitas vezes acompanhada do próprio agressor, frisa.

GRÁFICO DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS