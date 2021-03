Equipe da Polícia Civil fiscaliza preços em peixarias e mercados da Capital

Na manhã desta quarta-feira (31), uma equipe especializada da Polícia Civil se preparou para fiscalizar oscilações nos valores dos peixes comercializado em peixarias e mercados de Campo Grande.

Segundo a delegada Cláudia Angélica, da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), alguns locais estabelecem preços altos no produto durante a Semana Santa.

O início das atividades foi no Hipermercado Extra da rua Maracaju, próximo ao centro de Campo Grande e a equipe do Jornal O Estado MS conversou com a delegada. Mais informações em instantes.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)