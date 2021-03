Com preço elevado nos mercados, procura por ovos caseiros lideram demanda nesta páscoa

Faltando pouco mais de três dias para a páscoa, a demanda por ovos caseiros lideram a procura na Capital, isso porque o valor desses produtos apresentaram variação de até 108,56% nesta páscoa. Uma pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor Procon/MS, revela que o produto que mais sofreu elevação foi o ovo infantil ‘coelhinho‘, que apresentou preços diferentes nas Lojas Americanas, Assai Atacadista e Atacadão.

Para a promotora de vendas Andressa Lima, 23, que realiza as ações anualmente nos mercados de Campo Grande, a baixa procura assustou o comércio que está sofrendo com o fluxo reduzido no volume das vendas. “Esse ano está bem difícil de vender, os clientes estão reclamando muito, principalmente os ovos de criança. Os preços já baixaram e ainda vamos ter que diminuir para poder ter saída. Ano passado eu zerei as instantes em dois supermercados, este ano não foi nem metade dos produtos desde o início da ação“ conta.

Já a operadora de ‘telemarketing’ Luana Gabriela De Carvalho, 25, decidiu aproveitar a páscoa para ampliar a renda neste momento difícil que o país e o mundo enfrentam diante dos impactos financeiros causados pela pandemia. E acredita que esse foi um dos melhores anos para quem aposta no trabalho artesanal.

Todo ano Luana faz ovos para vender, mas conta que a alta nos valores dos ovos e o espírito solidário em fortalecer o trabalho de informais, expandiu os lucros em 2021. “Eu comecei a fazer em 2019 e esse foi o ano que mais peguei encomenda, todo mundo que me procurou relatou os valores inacessíveis dos ovos de mercados. O que as mães compraram foram os de caixinha, o ‘Kit Confeiteiro’, que são ovos de colher para as crianças montarem que eu vendo a R$15,00“.

Há pouco mais de três dias para a data, a correria para cumprir os prazos e o fechamento do comércio, que implica na compra de chocolates e embalagens, a jovem diz que já encerrou os pedidos e conta com uma lista de espera para o pós-pascoa. “Muitas pessoas já estão esperando passar o dia para comprar, até porque nem todos presenteiam no dia ou comem somente no dia, e além da agenda lotada, precisamos comprar os produtos preferencialmente de maneira presencial“ conclui.

Texto: Karine Alencar