Com apenas 48h de diferença, pai e filha morrem de covid-19

Caso ocorreu na cidade de Natal (RN)

No Rio Grande do Norte, a estudante de 25 anos, identificada como Emilly Cavalcante, faleceu em decorrência do novo coronavírus (covid-19). O pai da jovem, Joaquim Cavalcante Neto, de 61 anos, morreu apenas 48 horas antes também por complicações da doença.

De acordo com informações da Uol, a irmã de Emilly, Emanuelly Cavalcante, também testou positivo, mas se recuperou. Segundo ela, a mãe foi a única da família a não pegar covid-19.

Emilly Cavalcante, foi hospitalizada no último dia 12 (sexta-feira). Pai e filha permaneceram em tratamento na mesma unidade hospitalar.

No dia 16, a estudante de medicina, que não possuía comorbidades, piorou severamente, o que gerou sua intubação. O quadro de saúde dela era considerado mais grave do que o do pai.

A 1h40 de hoje, dois dias depois da morte de Doutor João, como era conhecido em Natal, Emilly também não resistiu.

*Com informações da Uol

Veja também: