Aprovado auxílio que irá contemplar até 100 mil famílias no MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou nesta quarta-feira (31) o projeto que institui o programa de segurança alimentar “Mais Social”. A proposta, apresentada pelo governador Reinaldo Azambuja, visa conceder benefício mensal de R$ 200,00 para até cem mil famílias de baixa renda.

O programa vai ampliar a cobertura que já era feita pelo “Vale Renda” que atende 30 mil famílias com o valor de R$ 180,00. Os beneficiários serão transferidos gradativamente para o “Mais Social”. A previsão da administração estadual é desembolsar R$ 182 milhões por ano com o novo programa.

Entre os critérios para a inclusão no programa estão: possuir renda familiar de meio salário e crianças matriculadas com frequência regular na escola, sendo que famílias com idosos terão prioridade no acesso ao programa.

“A família não precisa se deslocar a nenhum endereço porque nossas equipes irão às casas delas. Será uma busca ativa. Nossas equipes visitarão os endereços que já estão no Cadastro Único (CadÚnico)”, explicou a titular da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), Elisa Cleia Nobre.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que a proposta visa atender principalmente neste momento de pandemia. “Em Mato Grosso do Sul o programa vai cobrir pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso é muito importante e vem em um momento oportuno em que vemos crescer a vulnerabilidade social na nossa população”, afirmou.

