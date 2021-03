Vídeo: governador cria programa social de R$ 200 com urgência

O programa MAIS SOCIAL inclui 100 mil famílias. 70 mil a mais que o programa social substituído

O governador de MS Reinaldo Azambuja entregou aos 24 deputados da assembleia legislativa, na manhã desta terça feira, o projeto do programa MAIS SOCIAL, uma espécie de renda extra destinado aos mais impactados pela pandemia, com a bonificação de cartões de compras no valor de R$ 200 por mês.

Se aprovado, o programa substituirá o atual “Vale Renda”, que paga hoje R$ 180 para praticamente 30 mil famílias nos 79 municípios.

Em TV aberta nesta terça, o governador falou também que sua equipe estuda prolongar alguns pagamentos aos comerciantes de Mato Grosso do Sul.

Após o pedir do governadores, os deputados estaduais decidiram votar o projeto de lei em regime de urgência nesta quarta-feira (31). Segundo o presidente da Assembleia, a proposta será pautada em reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) amanhã e, na sequência, deve ser votada em 1ª e 2ª, em sessões ordinária e extraordinária.

Confira abaixo o vídeo de lançamento do projeto de lei pra criação do programa Mais Social:

