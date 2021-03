Vídeo: Filha faz apelo para que mãe com covid-19 consiga leito

Moradora da Capital gravou um vídeo emocionada pedindo vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a mãe Sebastiana Brites Fialho, 73 anos, diagnosticada com covid-19, que está em estado grave

Na gravação, Valquíria relata que a mãe está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Nova Bahia desde o último sábado (27). Ela apela para que o Governo do Estado consiga disponibilizar um leito. “Pelo amor de Deus quem puder me ajudar com um leito de hospital para poder fazer a transferência porque o estado dela é gravíssimo. É o pedido de uma filha que está aflita por uma resposta”, diz.

No vídeo, a mulher visivelmente emocionada comenta que entrou com processo judicial para conseguir a internação na UTI, mas não obteve resposta. O jornal O Estado Online obteve acesso ao documento datado de 28 de março (domingo). O material revela que Sebastiana Brites Fialho possui diabetes e hipertensão arterial.

No texto, o pedido de transferência da idosa é feito com “máxima urgência” para qualquer hospital público da Capital ou particular de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Confira o vídeo na íntegra: