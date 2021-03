Vídeo: Senadora convoca mulheres para fazerem pressão no Senado por salários iguais entre gêneros

A senadora Simone Tebet (MDB) , às 16h (horário de Brasília) vai estar em votação com todo o Senado, um projeto que vai mudar a situação da mulher no Brasil. A igualdade salarial entre homens e mulheres vai estar na pauta. O projeto é do deputado estadual, Marçal Filho (PSDB), que estava parado há mais de dez anos.

“Este projeto é da mais lata relevância para as mulheres brasileiras. Foi necessário nós criarmos a liderança da bancada feminina, e eu tenho o prazer de ser a primeira líder desta bancada para conseguirmos emplacar este projeto na nossa pauta”, aponta Simone Tebet.

Simone convoca a todos e quem estiver assistindo o vídeo abaixo para fazer pressão junto aos senadores de cada Estado para que aconteça a aprovação definitiva do projeto. “Trata-se de um projeto que equipara o salário das mulheres em relação aos homens nas mesmas profissões na iniciativa privada. É a chamada equidade ou igualdade salarial. Só assim teremos plena cidadania. Homens e mulheres têm mesmos direitos e mesmos deveres”, afirma.

Para a senadora é preciso haver justiça de gênero. “Não é justo com a mulher brasileira que trabalha tanto quanto o homem na mesma profissão na mesma atividade ganhar até 25% menos. Este projeto estabelece uma multa de até 5x a diferença salarial que a mulher teve durante todo o período trabalhado em relação ao homem para o empregador que descumprir, a partir de agora, esse dispositivo. Vamos transformá-lo em lei! Estamos muito otimistas! É hoje, 30 de março, Às 16h.” O relator é o senador Paulo Paim (PT). Só um equívoco quando a senadora diz que é hoje, 30 de abril, porque é 30 de março.