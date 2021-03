Sérgio Moro é alvo de memes ao errar nome de cantora francesa

Os internautas não perdoaram e já fizeram vários memes com a gafe cometida pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira (30).

Durante entrevista, Moro pronunciou errado o nome da cantora francesa Édith Piaf. Ele pronunciou ‘Piá’ e expressa incorretamente o nome da música ‘je ne regrette rien’. “Dá para tocar ‘Piá’ no fundo. Non, je ne ‘me’ regrette rien. Não me arrependo de nada. Foi um trabalho importante, reconhecido pela população brasileira”, disse Moro enquanto defendia sua postura na condenação do ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá, declarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na última terça-feira (23) como parcial no julgamento.

A pronúncia correta seria ‘je ne regrette rien’, mas mais uma vez o ex-ministro pronuncia ‘je ne me regrette rien’. O erro tomou tamanha proporção que o nome ‘Edith Piá’ ficou em segundo lugar nos trending topics do Twitter.

Dentre tantos comentários, veja abaixo uma sátira feita pelo jornalista Bruno Sartori através de montagem de vídeo: