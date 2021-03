SENADORA SORAYA THRONICKE AGRADECE AO DEPUTADO MARÇAL FILHO

A Senadora Soraya Thronicke (PSL) agradeceu a vitoria das mulheres com o Projeto de Lei 130 que muta empresas que não tiverem igualdade salarial entre homens e mulheres. Ela também dedicou a conquista a inspiração do autor do projeto deputado estadual Marçal Filho (PSDB), a jornalista e apresentadora Keliana Fernandes. A senadora também reforçou que empresas que não difereciam os salários para profissionais de gêneros diferentes e mesma responsabilidade não tem com o que se preocupar. Veja a matéria sobre o assunto abaixo: