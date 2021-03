Prédio do jornal ‘Folha de S.Paulo’ é atingido por incêndio

O prédio do jornal ‘Folha de S.Paulo’, localizado na Alameda Barão de Limeira, foi atingido na tarde desta segunda-feira (30) por um incêndio de pequena proporção mas que acionou os alarmes de incêndio e causou muita fumaça no centro de São Paulo.

O local foi evacuado e não há sinais de feridos. O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente o foco do incêndio, que aconteceu no subsolo do prédio.

O jornal ‘Folha de S.Paulo’ informou em nota que o incidente teria iniciado em um tanque de tinta “durante a operação de desmonte do antigo parque industrial da empresa”. Contudo, não houve interrupção de operação jornalística.