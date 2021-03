Pesquisador diz que vacina Butanvac foi desenvolvida nos EUA

O hospital Mount Sinai, de Nova York, afirmou que a Butanvac, anunciada pelo Instituto Butantan e pelo governo de São Paulo como “100% brasileira” na última semana, teve a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos.

Peter Palese, diretor de microbiologia do Instituto Icahn, da escola de Medicina do hospital, disse que a arquitetura científica da vacina foi toda criada nos Estados Unidos e licenciada de graça para o Instituto Butantan, pois os pesquisadores procuravam instituições com condições técnicas e tecnológicas para produzir o imunizante.

O acordo foi feito com instituições na Tailândia e Vietnã, onde já começaram os testes da fase 1 com cerca de 100 pessoas, sem efeitos adversos até agora. Palese disse também que estão sendo pesquisadas possíveis mudanças na vacina para lidar especificamente com a variante brasileira, com resultados nas próximas duas ou três semanas.

Contradição

O Butantan afirma ainda que a reportagem traz um comunicado não oficial de um pesquisador da instituição norte-americana”, e que a instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a vacina”.

Segundo o Butantan, “comunicados conjuntos serão feitos pelos integrantes do consórcio no momento oportuno, incluindo a instituição citada”. Veja também: Morre 3º jornalista vítima de COVID em Campo Grande

(Com informações da CNN com Folha de S. Paulo)