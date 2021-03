“Pagamento da Insalubridade tem que ter previsão legal”, afirma vereador Victor Rocha

Parlamentar defende a inclusão na LDO e no PPA

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), defensor do pagamento da insalubridade para os servidores da saúde, tem tomado todas as providências necessárias para que esse sonho se torne realidade a partir de 2022. “A luta pela inclusão da insalubridade é uma das grandes pautas do nosso mandato, mas para que isso seja possível é necessário que haja uma previsão legal através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, nesse sentido já tive reunião com o secretário de finanças, Pedro Pedrossian Neto e com o prefeito Marcos Trad, além das categorias, como sindicato dos médicos, sindicato dos odontólogos, representantes dos administrativos, dos auxiliares da Saúde Bucal e dos enfermeiros”.

Victor Rocha alertou para a lei complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, lei federal, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) que proíbe o aumento de despesas até 31 de dezembro de 2021. “Neste momento de pandemia, com a lei complementar 173 que veda o aumento de despesas até o dia 31 de dezembro de 2021, não há como incluir o pagamento da insalubridade neste ano. Porém, nesse sentido, já solicitamos uma análise de viabilidade econômica para o executivo para tornar o sonho da insalubridade uma realidade. Temos o compromisso do prefeito Marcos Trad na inclusão do adicional a partir do ano que vem”.

Para o parlamentar é inegável a atuação dos profissionais da saúde, porém para aumento de despesa municipal tem que haver essa previsão legal. “Podem ter certeza que sei que o pagamento desse valor é mais que justo. Porém, vamos continuar trabalhando junto com o executivo para discutirmos o projeto que será apresentado pela Prefeitura de Campo Grande, com a participação de todas as categorias dos servidores da Saúde, para que possamos garantir, dentro da legalidade, o pagamento a partir do próximo ano”, finalizou.