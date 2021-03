ONG arrecada doações para pacientes renais crônicos de MS

A próxima semana começa com uma nova campanha para ajudar quem realmente precisa. O projeto promovido pelo grupo Valebrum “Transformando amor em alimento” arrecada doações de alimentos e qualquer quantia de dinheiro para pacientes renais crônicos da ABREC (@abrecms) a partir da próxima segunda-feira (5).

O ponto de coleta será no Pátio da ABREC (Associação Beneficente Dos Renais Crônicos) na rua Geraldo Agostinho Ramos, região do bairro Jardim Paulista, próximo ao centro de Campo Grande. Os horários permitidos para doar será de segunda a sexta, das 7h30 até 11h e 13h30 às 17h.

Doações em quantia ou espécime

Para quem preferir doar qualquer qualtidade de dinheiro, a associação disponibiliza os dados para a transferência pelo Banco do Brasil Agência 5783-5 / Conta 1107115 X (Quando não for possível colocar o X substituir pelo 0), além do PIX : 26.844.415/0001-35, que é o CNPJ da ONG.

A associação lembra aos doadores se mantém através de boas ações e cada contribuição é muito importante independente do valor e da quantidade. Para diversas dúvidas, foi divulgado os telefones (67) 99810-5584 e (67) 99804-1712.