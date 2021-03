Homem se suicida na frente dos filhos após matar a ex em Bataguassu

Na tarde desta segunda-feira (30) Willian Rodrigues da Silva, de 26 anos, assassinou sua ex-mulher Viviane de Paula de 20 anos, e se matou na frente dos seus filhos, na região central de Bataguassu.

Inconformado com o término, o rapaz teria invadido a casa e disparado um tiro de pistola na cabeça da vítima, que morreu na hora. Em seguida, cometeu suicídio atirando no próprio ouvido. Os dois filhos do casal que estavam na casa presenciaram a cena.

Segundo testemunhas, o homem teria sido visto na noite anterior (29) rondando a casa mas ao ser notado foi embora.

A Equipe de Bombeiros e Polícia Militar foram acionadas e preservaram o local até a chegada de equipes da Polícia Civil e do Núcleo de Perícias de Nova Andradina.

Informações: Da Hora Bataguassu