Governo de MS irá flexibilizar decreto a partir de segunda

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), declarou nesta terça-feira (30) que há um planejamento de flexibilização de pagamento de impostos para principalmente comerciantes, que estão em evidência desde que se manifestaram contra o fechamento dos comércios. Em sua fala, deu a entender que será em forma de “auxílio” de até R$200,00 para 100 mil famílias.

Com lista de reivindicações em mãos – sendo que algumas, sendo ele, já foram atendidas , o governo vêm fazendo estudos para postergar alguns desses pagamentos, entendendo-se que é o momento de ser solidário.

A prefeita da cidade de Jardim, Cleidiane Matzenbacher, publicou em suas redes sociais que hoje (30), após reunião entre os prefeitos dos 79 municípios e os secretários de governo Jaime Verruck e Sérgio Murilo, que o Governador atenderá algumas demandas, dentre elas de flexibilizar o atendimento do comércio, o que deve englobar também escolas, academias e até bares e restaurantes.

Com novo decreto previsto para esta quarta-feira (31), a assessoria de imprensa do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), afirmou que “se não está no Diário, não é oficial”.