Fumacê percorre 18 bairros da Capital nesta terça-feira

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), o “fumacê”, percorre 18 bairros de Campo Grande nesta terça-feira (30). As equipes passam nas seguintes regiões: Vila Carlota, Centro Oeste, Chácara dos Poderes, Dr Albuquerque, Vila Jacy, Jockey Clube, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian, Moreninhas, Vila Nasser, Jardim Noroeste, Panamá, Rita Vieira, Santo Antônio, Tiradentes, União e Vilas Boas.

Os veículos da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão circular pelas ruas dos bairros entre às 16h e 22h. Em caso de chuva ou ventos fortes o serviço poderá ser cancelado.

Recomendações:

Para eficiência do serviço é recomendado que a população deixe as portas e janelas das residências abertas. Dessa forma, as gotículas do inseticida chegarão ao interior das casas.

