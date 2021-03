Em um ano, 28,1 mil empresas da Capital fecharam as portas

Documento mostra dificuldades vividas pelo setor do comércio

O varejo de Campo Grande amarga desde o início da pandemia o fechamento de mais de 28 mil empresas. O dado foi apresentado ontem pelo Movimento de varejistas ao governo do Estado. No documento a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) aponta que, em março de 2020, existiam 122.838 CNPJs em Campo Grande, e neste mês o volume caiu 22%, para 94.707 empresas.

“As empresas vêm sendo penalizadas todos os dias por uma disseminação a que não deram causa e, ainda ajudam a conter com muita eficiência e responsabilidade, sem receber qualquer tipo de auxílio com vistas a suportarem esse momento calamitoso”, destaca o documento do comércio apresentado ao secrtetário de Governo, Sérgio Murilo, e ao prefeito, Marquinhos Trad.

Os empresários ainda reclamam da alta tributação, principalmente do pagamento de ICMS antecipado. Pelo sistema o empresário paga o imposto antes do produto deixar a prataleira. Com as vendas suspensas presencialmente, muitas mercadorias e produtos são impedidos de vender em face da imposição de fechamento de suas atividades econômicas. “Isso impacta ainda mais o fluxo de caixa dos lojistas já tão afetado pela crise pandêmica”, alegam os empresários.

De acordo com o presidente da CDL, Adelaido Villa, um dos princiais porta-vozes do movimento, “desde o início da pandemia o setor solicitou, reiteradamente, junto ao governo a abertura de um diálogo, com transparência e bom-senso, com vistas a equacionar os interesses públicos e privados, contudo não temos obtido nenhum êxito”.

(Texto: Rosana Siqueira)