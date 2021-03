Em Três Lagoas caminhões são retidos com placa adulterada

A Equipe de Patrulha Rural apreendeu na tarde desta segunda-feira (30) dois caminhões com placas adulteradas que trafegavam pela rodovia MS 320 KM 10, no município Três Lagoas.

Durante patrulhamento, a Equipe avistou os dois caminhões da marca Mercedes, modelo 1113. O primeiro, na cor vermelha, transportava 15 bovinos acima de 36 meses com a documentação regular.

O segundo, na cor predominante amarela e modelo 1985, tinha placa de Três Lagoas/MS e transportava a quantidade de 14 bovinos acima de 36 meses. A fiscalização constatou que o chassi fixado no veículo consta registro pertencente a outra placa e veículo, no caso um Mercedes 1113 na cor amarela com registro na cidade de Araçatuba/SP.

O motorista do veículo portava CNH com atraso desde o ano de 2017, e relatou que o automóvel foi alvo de furto e que os autores na ocasião realizaram a adulteração. Entretanto não encontraram o registro de furto, e sim, que o veículo teria sido instrumento de delito pelo crime de adulteração de sinal no ano de 2010.

O condutor alegou ainda ter embarcado o gado em uma fazenda próxima. No local, o proprietário da carga disse não ter conhecimento da situação referente ao veículo, tendo em vista que apenas fez o contrato de trabalho.

Sob a responsabilidade do proprietário da fazenda, ficaram 14 (quatorze) bovinos acima de 36 meses. O capataz da fazenda franqueou o desembarque do gado que ficou preso em curral.

O motorista, juntamente com o veículo, foi levado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas para providências cabíveis.