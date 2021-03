Comandantes das forças armadas pedem exoneração do governo

Um dia após a troca de seis ministros do governo Bolsonaro, três comandantes das Forças Armadas, Edson Leal Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica) pediram exoneração dos cargos. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (30).

É a primeira vez desde 1985 que os comandantes das três Forças Armadas deixam o cargo ao mesmo tempo sem ser em período de troca de governo.

A nota do ministério da Defesa não informa o motivo da renúncia dos cargos.

Leia a íntegra da nota do Ministério da Defesa:

Ministério da Defesa

Centro de Comunicação Social da Defesa

Nota oficial

Brasília, DF

Em 30 de março de 2021

O Ministério da Defesa (MD) informa que os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos.

A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira (30), com presença do Ministro da Defesa nomeado, Braga Netto, do ex-ministro, Fernando Azevedo, e dos Comandantes das Forças.

Através do Twitter, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), comentou a saída dos três oficiais.

Confira:

1. À véspera de 31 de março, os três comandantes das Forças Armadas pedem para sair, ou são convidados a deixar os cargos, porque não concordam com a politização nos quartéis.

A história não pode ser negada, nem reescrita ou esquecida. — Simone Tebet (@SimoneTebetms) March 30, 2021

