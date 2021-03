Campo Grande ultrapassa marca de 100 mil pessoas vacinadas

Mais de cem mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Campo Grande desde o mês de janeiro, quando o primeiro lote dos imunobiológicos foram entregues ao município.

O público que mais se vacinou são os de idosos acima de 75 anos, sendo aplicadas 43.424 doses; logo em seguida estão os trabalhadores da saúde, com 38.192 doses. E, apesar de ainda não estar aberta para todas as faixas etárias, os idosos entre 65 e 74 anos ocupam a terceira colocação, com 35.774 doses aplicadas até às 8h desta terça-feira (30), data que é aberta a vacinação de pessoas com 66 anos.