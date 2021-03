Câmara discute lockdown em live nesta quarta-feira

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta quarta-feira (31), mais uma live para discutir medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19. O tema será “Lockdown: sim ou não? Qual sua opinião?”

Foram convidados para o debate o médico infectologista Julio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Yale School of Public Health, e o empresário Renato Paniago, presidente da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), entidade que representa mais de 8 mil empresas da capital. É empresário na área de tecnologia da informação e tem atuado na entidade há mais de uma década.

A live será realizada de maneira remota a partir das 10h30, e será transmitida pelo Facebook (https://www.facebook.com/camaracgms) e pelo Youtube (https://www.youtube.com/camaramunicipalcg) da Casa de Leis.

Números

Boletim mais recente divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) mostra que Campo Grande já tem mais de 84 mil casos de covid-19 confirmados, com 1.833 óbitos.

O documento mostra ainda que a maioria dos casos confirmados de contaminação está em jovens com idade entre 30 e 39 anos – são mais de 20 mil casos nessa faixa etária.

Na Capital, a doença tem avançado e a taxa de ocupação em UTIs exclusivas para pacientes covid chega a 103%, uma das mais altas do país, segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

