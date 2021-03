Vitória em meio a tristeza da pandemia: mulheres vencem discriminação salarial (VÍDEO)

A Legislação está sendo cumprida com a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei da Câmara 130/211. Ela garante igualdade salarial para trabalhadores homens e mulheres. O projeto é do deputado estadual, Marçal Filho (PSDB), e estava parado há mais de dez anos. Agora as empresas são obrigadas as pagar o mesmo salário para ambos os sexos. As senadoras comemoraram o fim de mais um discriminação, mas enfatizaram que ainda há uma vasta caminhada pela igualdade entre os gêneros.

Só voltou a entrar em pauta após a criação da liderança da bancada feminina, que tem como primeira líder a senadora Simone Tebet (MDB) que lutou para conseguir emplacar este projeto na nossa pauta e se desmontrou euforica com a vitória. Para ela a equiparação salarial em relação aos homens nas mesmas profissões na iniciativa privada, é sinal de respeito à cidadania, direitos, deveres e justiça. A Senadora Soraya Thronicke (PSL) lembrou que a inspiração do autor do projeto veio da jornalista Keliana Fernandes e reforçou que empresas que não difereciam os salários para profissionais de gêneroS diferentes e mesma responsabilidade não tem com o que se preocupar.

Elas chegam a ganhar até 25% a menos que os homens mesmo estando na mesma atividade e profissão e agora a empresa privada que descumprir a lei recebe uma multa de até 5x a diferença salarial que a mulher teve durante todo o período trabalhado em relação ao homem. Relator é o senador Paulo Paim (PT).