Diretores de MS são indicados no BEST DIRECTOR AWARDS em Londres

Paulo Alvarenga e Marcelo Felipe Sampaio foram indicados para Best Director Awards em Londres. Eles são de Mato Grosso do Sul e manifestaram nas redes sociais a felicidade pelo feito. "Muito feliz com a indicação de MELHOR DIRETOR para ELDORADO – MENGELE VIVO OU MORTO? e LA PLATA YVUGUY – ENTERROS E GUARDADOS no BEST DIRECTOR AWARDS @best_film_awards em LONDRES. Ter dois filmes concorrendo no mesmo festival na Inglaterra é uma honra para toda equipe".

“Very happy with the indication of BEST DIRECTOR for ELDORADO – MENGELE ALIVE OR DEAD? and THE LEGEND OF THE PARAGUAY WAR at BEST DIRECTOR AWARDS in LONDON. Having two films competing at the same festival in England is an honor for the whole team”, agradecimento no original. https://www.instagram.com/p/CM9jczBHK3B/?igshid=1npun809ng62z

A imensa repercussão do filme “Eldorado – Mengele Vivo ou Morto?” se multiplicou agora que ele está passando nas principais plataformas digitais do planeta: Amazon Prime, AppleTV, NowTV e VivoPlay, já foi exibido na History Channel e History 2. O La Plata também está sendo estudado por outras plataformas de streaming e logo deve ser incorporado a elas passando pela mesma trajetória do outro filme. Festivais, mídias e profissionais do circuito do cinema do mundo avaliam muito bem as “películas”.

Paulo Alvarenga conta que Eldorado é um filme que se passa em São Paulo e é sobre o criminoso de guerra nazista, o mais procurado do mundo, Josef Mengele, o Anjo da Morte de Auschwitz. “Ele esteve de passagem pelo Paraguai e morreu em Diadema, São Paulo, cidade onde nasci. Então, O Eldorado conta a trajetória deste alemão médico da USS, um genocida”, explica.

Premiações

Os prêmios de Eldorado são de: Melhor Documentário – CineFest Pedra Azul (ES) – 2019; Melhor Documentário – Hollywood Sun Awards – Los Angeles – EUA – 2020; Melhor Documentário – Inhapim CineFestival – MG – 2020; Melhor Montagem – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020; Melhor Cartaz – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020 e Melhor Montagem – Inhapim CineFestival – MG – 2020.

O filme também já recebeu as seguintes indicações: melhor documentário – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020; melhor direção – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020; melhor fotografia – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020; melhor roteiro – Inhapim CineFestival – MG – 2020; Indicado e melhor fotografia – Inhapim CineFestival – MG – 2020; Indicado e melhor direção – Inhapim CineFestival – MG – 2020 e agora a melhor Direção – Best Director Awards – Londres – 2021.

Eldorado está nas seleções oficiais do New York Sun Awards – 2020, BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2020, Mostra Brasil Longas – Festival de Cinema de Caruaru – 2020, Mostra Latino Americana – São Paulo – 2019, Eau Claire World Film Festival – Winsconsin – EUA – 2019 e Seleção Oficial – KinoDUEL International Film Festival – Minky – Bielorrusia – 2019.

Já La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados foi premiado: Melhor Roteiro – Inhapim CineFestival – MG – 2021, Melhor Trailer – Inhapim CineFestival – MG – 2021, Melhor Filme – Salt House Creative International Film Festival – 2020, Melhor documentário – OFFCINE – 2019 – Varginha (MG), Melhor Montagem – OFFCINE – 2019 – Varginha (MG) e Melhor Edição – BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2021.

La Plata recebeu indicações de melhor Direção – OFFCINE – 2019 – Varginha – MG, melhor Fotografia – OFFCINE 2019 – Varginha – MG, melhor Roteiro – OFFCINE 2019 – Varginha – MG, melhor Produção – Inhapim CineFestival – MG – 2021, melhor Direção – Inhapim CineFestival – MG – 2021, melhor Documentário – Inhapim CineFestival – MG – 2021, prêmio originalidade – Inhapim CineFestival – MG – 2021, melhor Direção – Best Director Awards – Londres – 2021.

Também está nas seleções oficiais do BIMIFF (Brazil International Monthly Film Festival) -2021, Mostra Latino Americana – São Paulo – 2020, CineFest Pedra Azul – 2020, Festival América do Sul – Corumbá – MS – 2018, Festival de Cinema Novo Oeste – Campo Grande – MS – 2018, /Finalista – Frame By Sound Festival – Santo Domingo – Rep. Dominicana – 2017, /Finalista – FICMA – Festival Internacional de Cine Con Médios Alternativos – Cidade do México – 2017 e FLIB – Feira Literária de Bonito – Bonito – MS – 2016.

