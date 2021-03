Atenção: Prefeitura contrata nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil

Está aberto o processo seletivo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para contratação temporária de nutricionista com salário de R$ 3,2 mil. As informações podem ser conferidas por meio do edital, divulgado na edição desta terça-feira (9), do Diário Oficial do município (Diogrande).

Ao todo, são duas vagas para profissionais interessados em executar atividades de planejamento, supervisão e assistência nutricional aos usuários da Rede Municipal de Saúde. A carga horária de trabalho é de 40h semanais e o período de contratação de 12 meses.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do endereço: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo,entre os dias 11 e 12 de março, conforme horário descrito no edital.

O candidato deverá acompanhar o andamento do processo seletivo por meio das publicações em Diário Oficial, pelo site: www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.

(Com informações da SESAU)