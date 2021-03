SBT supera Globo e vai transmitir Champions League na TV aberta

O SBT venceu a concorrência da Globo pela transmissão da Liga dos Campeões na TV aberta e exibirá uma partida por rodada da competição. Pela TV fechada, a TNT Sports também superou a principal emissora do país, manteve os direitos do campeonato pelas próximas três temporadas e transmitirá todas as partidas da Champions sem dividir com o Facebook, como acontece atualmente.

Detentora do TNT Sports, a Warnermedia colocou como prioridade manter esses direitos. Não se sabe ao certo se, além da Globo, houve outros concorrentes. O processo seletivo da Uefa pela Liga dos Campeões teve início do final de 2020.

Ainda de acordo com o portal, a Uefa ficou satisfeita com os altos índices de audiências e com o trabalho digital feito pela TNT Sports para divulgação da Champions. Essa análise, aliada a melhor proposta financeira, pesaram a favor da Warnermedia, superando, assim, a proposta da Globo. O Facebook, que dividiu os direitos com a Warnermedia nos últimos três anos, não fez parte da proposta e deixará de transmitir os jogos.

A Warnermedia vem investindo em transmissão de futebol no Brasil e comprou recentemente o Esporte Interativo, que já vinha transmitindo a Liga dos Campeões. Em seguida, mudou o nome do canal para TNT Sports, utilizando canais na TV fechada e plataforma streaming.

(Com informações: Lance!)