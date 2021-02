Vacinados no Brasil chega a 6,3 milhões, 2,99% da população

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou na quinta-feira (25), a 6.338.137, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 25 Estados informaram dados atualizados e 158.237 pessoas receberam a primeira dose.

O número de imunizados representa 2,99% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.750.781 pessoas (0,83% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 1.746.535 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 451.153 imunizados. Minas Gerais aplicou 540.151 doses da vacina.

Nesta quinta-feira, o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, declarou que foi autorizado pelo prefeito, Bruno Covas (PSDB), a iniciar as negociações de compra de vacinas contra a covid-19 com laboratórios. Nesta semana, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia aberto essa possibilidade, medida que também foi aprovada por unanimidade pelos vereadores paulistanos.

(Com informações: Estadão Conteúdo)