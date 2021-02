Funtrab não terá expediente no Carnaval, trabalhador pode agendar atendimento por meio do aplicativo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não terá expediente nos dias 15, 16, e retorna dia 17 de fevereiro às 13h, em conformidade ao ponto facultativo de Carnaval, de acordo com o Decreto “E” N° 150, de 17 de dezembro de 2020, publicado no DOE (Diário Oficial do Estado).

O retorno do atendimento será na quarta (17) ás 13h. Orientamos que os trabalhadores têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”, basta baixar o App e realizar o cadastro, com o currículo, as experiências, qualificações e pretensões, na opção agendamento será gerada uma senha de atendimento com dia e a hora marcada em que o trabalhador deverá vir na agência.

Baixar o aplicativo:

Link para download do aplicativo MS Contrata+para Trabalhadores:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/ms-contrata-p-trabalhadores/id1544791407

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bluetrix.contratamais

WhatsApp para suporte à plataforma completa “MS Contrata+” (67) 3320-1372 WhatsApp).