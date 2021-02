Agesul libera tráfego na ponte do Jatobá após reforma

Com passagem interrompida desde o último dia 5 de janeiro, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu a reforma da ponte de madeira da Vazante do Jatobá, sobre o Rio Nabileque, na rodovia MS-243, em Corumbá. O tráfego de veículos foi liberado integralmente desde este sábado (13).

A estrutura de 228 metros sofreu danos devido ao intenso movimento de caminhões e máquinas para as obras de construção de pontes e galerias na MS-243 em execução pelo Governo do Estado.

Sendo assim a reforma emergencial na travessia incluiu a substituição de esteios de sustentação, para realinhamento do seu eixo, e do assoalho, além de nova pintura e sinalização. A Jatobá é uma das principais passagens da MS-243, distante 110 km do trevo da estrada com a BR-262, já no município de Miranda.

Na região, o Governo do Estado está implantando novos trechos da MS-243 (estrada de revestimento primário) para interligar, a partir da BR-262, o centro do Pantanal do Nabileque ao Forte Coimbra, às margens do Rio Paraguai.

(Com informações: Portal MS)