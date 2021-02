Domingo de sol com máxima de 34º em Mato Grosso do Sul

Domingo (07) amanheceu de sol em Mato Grosso do Sul, conforme meteorologia essas condições se mantém ao longo do dia junto com uma grande amplitude térmica. Sendo assim a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e não há expectativa de chuva.

Os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 90% a 35% ao longo do dia, e a intensidade dos ventos será fraca em todo Estado.

As temperaturas poderão registrar mínima de 11°C e a máxima de 34°C, com as regiões pantaneira e norte podendo ser as mais quentes, e a região sul a mais fria.