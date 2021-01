Detran no Pátio Central abre mais cedo a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (29), a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) Geraldo Garcia, no Pátio Central de Campo Grande, abre as portas ainda mais cedo. O atendimento ao público começará às 8h com parada para o almoço entre as 11h30 e 12h30 e segue até as 16h30.

No Shopping Campo Grande, o atendimento será mantido das 10h às 22h. Já no Shopping Bosque dos Ipês as portas estarão abertas ao público seguindo o horário do próprio shopping, das 11h às 22h. Nos Fáceis, o horário de atendimento será das 8h às 11h30, com intervalo de uma hora para o almoço dos servidores, retornando das 12h30 às 16h.

Segundo informações da gerente regional do órgão, Laiza Machado, o horário anterior havia sofrido alteração por conta do momento de pandemia do novo coronavírus (Covid019), pelo qual ainda estamos passando.

“No início do ano passado tivemos muitas mudanças no atendimento das agências, mas agora sentimos a necessidade de, gradativamente, retomar o ritmo dos serviços, sem desrespeitar as normas de biossegurança orientadas pelas autoridades sanitárias”, informou Laiza.

De acordo com ela, os atendimentos continuam sendo efetuados por agendamento, que pode ser feito pelo Portal de Serviços Meu Detran, diretamente no site do Detran-MS.