Solenidade especial marca início do ano legislativo em MS

A solenidade de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura acontece na próxima terça-feira (2), a partir das 8h45. A gerente de Cerimonial e Protocolo da Casa de Leis, Severina da Silva, recebeu os representantes da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) na manhã desta quinta-feira (28) para acertar os detalhes da cerimônia. A visita também foi acompanhada pelo tenente Moura, da Assessoria Militar da Casa de Leis.

A major Natally Braga fala sobre a participação na solenidade de instalação da 3ª sessão legislativa. “Para nós, mulheres, não é nenhuma novidade o comando de tropas, a Polícia Militar já está bem acostumada a presença de mulheres, e tivemos outras desbravadoras que já pavimentaram esse caminho. Temos, então, algo facilitado, consolidado, mesmo sendo esse um evento externo”, declarou.

Já o tenente-coronel Luiz Fernando explicou as diferenças na evolução da tropa durante o evento. “A primeira diferença é o comando da major Natally, primeira mulher a liderar a tropa. Em relação aos pelotões que estarão formando a tropa, teremos menos militares e vamos obedecer as regras de biossegurança, mantendo entre os militares os intervalos e as distâncias ampliadas, para darmos o exemplo de ser necessário nos atentarmos as questões de biossegurança”, relatou.

Roteiro

Às 8h45, o presidente Paulo Corrêa (PSDB) recepcionará o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que passará em revista à tropa da Polícia Militar, e, junto às autoridades e parlamentares presentes, será realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul, e de Campo Grande.

De lá a a solenidade tem prosseguimento no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, com a abertura da sessão solene e apresentação da mensagem do governador, prevista no artigo 89 da Constituição Estadual.

(Com informações: ALEMS)